Tod dreier Fußgänger: Verteidiger will maximal drei Jahren

Teilen

Ein Schild am Landgericht in Kiel. © Carsten Rehder/dpa

Der Verteidiger eines Autofahrers hat im Prozess um den Tod von drei Fußgängern in Neumünster eine Freiheitsstrafe von längstens drei Jahren für den 26-Jährigen beantragt. Außerdem forderte der Anwalt am Dienstag in seinem Plädoyer vor dem Kieler Landgericht, den Haftbefehl für seinen Mandanten aufzuheben, wie eine Gerichtssprecherin sagte. Ein Nebenklagevertreter stellte in seinem Schlussvortrag keinen konkreten Antrag.

Kiel - Am 11. November hatte die Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Tötung von drei Menschen in Tateinheit mit Gefährdung des Straßenverkehrs viereinhalb Jahre Haft für den Autofahrer gefordert. Zugleich sollen nach ergänzender Mitteilung eines Gerichtssprechers weitere drei Monate Haft für die Einbeziehung eines früheren Strafbefehls verhängt werden. Die Anklagebehörde beantragte zudem die Unterbringung des drogensüchtigen Mannes in einer Entziehungsanstalt und eine Sperre für den Erwerb eines Führerscheins von fünf Jahren.

Laut Anklage hatte der 26-Jährige am 20. Januar 2021 in Neumünster mit seinem Wagen eine Fußgängergruppe erfasst. Dabei starben ein 34 Jahre alter Mann und dessen 30 Jahre alte Lebensgefährtin, beide waren Polizeibeamte. Die 27-jährige Schwester der 30-Jährigen erlag wenige Tage später ihren Verletzungen. Der Altenpfleger war laut Anklage zum Unfallzeitpunkt ohne Führerschein, unter Drogeneinfluss und mit mindestens Tempo 60 unterwegs. Zudem stand der Mann wegen einer Drogenstraftat unter Bewährung. Das Urteil soll am 21. Dezember verkündet werden. dpa