Tod wegen Fahnenmasts: Staatsanwaltschaft fordert Geldstrafe

Eine Statue der Justitia steht mit Waage und Schwert in der Hand. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Weil eine Frau durch einen umstürzenden Fahnenmast getötet wurde, drohen einem Lkw-Fahrer aus Bayern 5400 Euro Geldstrafe. Die Staatsanwaltschaft forderte am Mittwoch im Prozess in Kiel wegen fahrlässiger Tötung 90 Tagessätze je 60 Euro. Der 62-Jährige habe am 3. August 2020 eine erhebliche Pflichtverletzung begangen, weil er den Lkw das letzte Stück ohne Einweiser zurücksetzte.

Kiel - Der festgestellte Materialfehler des Fahnenmastes wiege diese Schuld nicht auf. Die Staatsanwaltschaft sprach von einer Verkettung unglücklicher Umstände. Der Verteidiger forderte eine Strafe im unteren bis mittleren Rahmen der in einer Verständigung vereinbarten 70 bis 100 Tagessätze.

Das Verfahren gegen den 75 Jahre alten Beifahrer wurde gegen eine Geldauflage von 1200 Euro vorläufig eingestellt, „weil dessen verwirklichte Schuld nicht so groß ist“, wie Richter Sebastian Schwarz sagte. In dessen Verhalten beim Einweisen sei zwar Fahrlässigkeit zu sehen, diese sei aber als gering einzuschätzen. Das Geld soll nach dem Willen der Mutter der 23 Jahre alten Auszubildenden einem Kieler Hospiz zugutekommen. Beide Männer aus dem Raum Bamberg hatten Geständnisse abgelegt.

Die 23 Jahre alte Auszubildende war im August 2020 von dem 14 Meter hohen Fahnenmast erschlagen worden. Als sie und andere neue Azubis der Stadt Kiel sich für ein gemeinsames Foto auf dem Rathausplatz versammelt hatten, fuhr der Lastwagen gegen den Mast, der daraufhin brach. dpa