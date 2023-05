Tödlicher Unfall auf der A1 bei Lübeck

Teilen

Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Bei einem Unfall auf der Autobahn 1 bei Lübeck ist am Montag ein Motorradfahrer getötet worden. Nach ersten Erkenntnissen seien ein Lastwagen und ein Motorrad zwischen den Anschlussstellen Lübeck-Zentrum und Lübeck-Moisling kollidiert, sagte ein Polizeisprecher. Nähere Erkenntnisse zum Unfallhergang lagen noch nicht vor. Derzeit sind in Fahrtrichtung Hamburg zwei Fahrspuren gesperrt, der Verkehr wird auf der linken Fahrspur an der Unfallstelle vorbei geleitet.

Lübeck - Die „Lübecker Nachrichten“ hatten zuerst über den Unfall berichtet. dpa