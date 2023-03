Torhüter Thomas Dähne verlängert bei Holstein Kiel bis 2026

Heidenheims Stefan Schimmer (r) schießt gegen Kiels Torwart Thomas Dähne über das Tor. © Frank Molter/dpa/Archivbild

Holstein Kiel kann langfristig auf die Dienste von Torhüter Thomas Dähne zählen. Der 29-Jährige hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bis zum 30. Juni 2026 verlängert, wie der Fußball-Zweitligist am Freitag mitteilte.

Kiel - Der ehemalige deutsche Junioren-Nationalspieler gilt als erfahrener Spieler im Team und ist Mitglied im Mannschaftsrat. „Thomas Dähne verfügt über viel Erfahrung, hat in den vergangenen Jahren mit guten Leistungen überzeugt und sich auf dem Feld als Rückhalt erwiesen“, wurde Kiels Sportchef Uwe Stöver in einer Mitteilung zitiert.

Dähne hat bislang 46 Partien in der zweithöchsten deutschen Spielklasse absolviert, dabei blieb er elfmal ohne Gegentreffer. In der laufenden Saison lief er in 13 von 25 möglichen Zweitligapartien für die Kieler auf.

Der Schlussmann war im Sommer 2020 vom polnischen Erstligisten Wisla Plock nach Kiel gewechselt. Zuvor stand der gebürtige Bayer unter anderem bei RB Leipzig, HJK Helsinki und RB Salzburg unter Vertrag. dpa