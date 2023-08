Touré fordert zügigen Start in eine Kindergrundsicherung

Teilen

Aminata Touré (Bündnis 90/Die Grünen), Sozialministerin in Schleswig-Holstein. © Marcus Brandt/dpa

Schleswig-Holsteins Sozialministerin Aminata Touré verlangt ein entschlossenes Vorgehen gegen Kinderarmut. „Wer an den Kindern und der Sozialpolitik insgesamt spart, wird das Vielfache draufzahlen“, sagte die Grünen-Politikerin am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Touré bezog sich auf eine Studie, der zufolge Kinderarmut langfristig höhere öffentliche Ausgaben für Gesundheitsversorgung und höhere Auszahlungen in den Sozialversicherungssystemen verursacht.

Kiel - Untersuchungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) im Auftrag der Diakonie ergaben, dass armutsbetroffene Kinder ein höheres Risiko haben, gesundheitliche Probleme zu bekommen und arbeitsunfähig zu werden als Kinder aus ökonomisch starken Familien. „Alleine die direkten und indirekten Kosten im Zusammenhang mit Adipositas, deren Risiko mit Kinderarmut steigt, lagen 2016 bei jährlich mehr als 60 Milliarden Euro“, hieß es.

„Wir tragen als Staat die soziale Verantwortung, dass Kinder mit möglichst fairen Chancen und frei von Armut aufwachsen“, sagte Touré. Entscheidend sei für sie, welche langfristigen Belastungen auf den Staat zukommen, wenn jetzt nicht zukunftsgerichtet und pragmatisch in das Wohl der Kinder investiert wird. „Genau deshalb muss auch die Kindergrundsicherung schnell und umfangreich auf den Weg gebracht werden.“

Mit der Kindergrundsicherung will Familienministerin Lisa Paus (Grüne) Leistungen für Familien zusammenfassen und diese zugleich erhöhen. Ein Gesetzentwurf liegt mittlerweile vor. Doch in der Ampel-Koalition sind Finanzierungsfragen noch umstritten. Die FDP sieht Leistungsverbesserungen kritisch. dpa