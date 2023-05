Touré kritisiert Ergebnisse des Bund-Länder-Gipfel

Teilen

Aminata Touré (Bündnis 90/Die Grünen), Integrationsministerin in Schleswig-Holstein. © Marcus Brandt/dpa/Archivbild

Schleswig-Holsteins Integrationsministerin Aminata Touré hat sich enttäuscht über die Ergebnisse des Bund-Länder-Treffens zur Flüchtlingspolitik gezeigt. „Dieses Gipfelergebnis ist eigentlich gar keines“, sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Kiel.

Kiel - Länder und Kommunen hätten im Vorfeld darum gebeten, dass der Bund eine dauerhafte Finanzierung sicherstellt. „Das hat er nicht. Eine zusätzliche Milliarde ist gut, aber klärt die Frage für die derzeit bestehenden Herausforderungen nicht.“

Die Frage der Finanzierung sei in den November vertagt worden, obwohl die Kommunen aktuell vor Herausforderungen stünden, sagte Touré. „Es wird weiterhin akut an Wohnraum fehlen. Die Bundesliegenschaften, auf die der Bund in dem Beschluss verweist, helfen Schleswig-Holstein nicht.“ Das habe sie dem Bund bereits beim vorausgegangenen Gipfeltreffen gesagt.

„Die Scheinlösung, Asylverfahren an EU-Außengrenzen zu vollziehen, widerspricht dem deutschen Asylrecht und auch den europäischen Grundwerten“, sagte Touré. Das entlaste Kommunen nicht unmittelbar. Diese Frage könne zudem nur der Bundestag und nicht die Ministerpräsidentenkonferenz klären. „Als Land müssen wir jetzt mit Kommunen, Verbänden und Interessenvertretungen beraten, wie wir mit diesem Ergebnis umgehen.“

Ministerpräsident Daniel Günter (CDU) hatte nach dem Treffen der Regierungschefs mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch bereits von einem zähen Ringen mit dem Bund gesprochen. dpa