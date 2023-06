Tourismusorte im Norden im Sommer gut gebucht

Menschen genießen die Abendsonne am Strand von Travemünde. © Georg Wendt/dpa

Schleswig-Holstein ist auch in diesem Sommer ein beliebtes Ziel für Urlauber. „Nach guten Übernachtungsergebnissen in den ersten Monaten dieses Jahres ist Schleswig-Holstein auch für den Sommer in vielen Regionen sehr gut gebucht“, sagte die Geschäftsführerin der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein, Bettina Bunge, der Deutschen Presse-Agentur. „Kurzentschlossene finden aber immer noch eine Unterkunft, gegebenenfalls aber nicht mehr in ihrem Lieblingsbetrieb.“

Kiel - Teilweise liegen die Buchungen nach Angaben der Agentur unter dem Vorjahresniveau. Viele Tourismusbetriebe erwarteten aber kurzfristige Buchungen, so dass mit einer ähnlich guten Auslastung wie im Vorjahr beziehungsweise 2019 gerechnet werde.

2022 war mit 37,5 Millionen Übernachtungen nach Angaben der Agentur das beste Übernachtungsergebnis in der Geschichte des Schleswig-Holstein-Tourismus. Gemeinsam mit Mecklenburg-Vorpommern war das Bundesland bei der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer mit 4,3 Tagen Spitzenreiter vor Niedersachsen (3,2).

Die Buchungen für den Herbst sind nach Angaben Bunges vielerorts eher verhalten. „Wir wissen aus Gästebefragungen, dass der Wunsch nach Urlaub aber weiterhin groß ist. Gäste buchen aber zurzeit oft kurzfristiger und nehmen mehr Preisvergleiche vor.“ Zudem habe der Wettbewerb mit anderen Tourismusregionen weltweit zugenommen. Dennoch ist Bunge optimistisch: „Trotz Kostensteigerungen, Personalmangel und Konkurrenzangeboten schauen wir aufgrund der Attraktivität unseres Reiselandes optimistisch auf 2023 insgesamt.“ dpa