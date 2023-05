Tourismusumsatz im Norden übersteigt Vor-Corona-Niveau

Strandkörbe stehen am Ostseestrand. © Bernd Wüstneck/dpa

Der Umsatz in der schleswig-holsteinischen Tourismuswirtschaft hat im vergangenen Jahr das Vor-Corona-Niveau übertroffen. Der Bruttoumsatz erreichte nach Zahlen des am Dienstag vorgestellten Sparkassen-Tourismusbarometers rund 10,4 Milliarden Euro. Vor Corona (2019) habe der Wert bei etwa 9,7 Milliarden Euro gelegen. Während der Pandemie war der Tourismus in Schleswig-Holstein deutlich eingebrochen.

Neumünster - Größter Umsatzbringer war der Übernachtungstourismus mit 6,02 Milliarden Euro. Auf den Tagestourismus entfielen knapp 4,35 Milliarden Euro.

Als eine der größten Herausforderungen bezeichnete der Vorsitzende des Tourismusverbands Schleswig-Holstein, Hans-Jürgen Lütje, den Arbeitskräftemangel. Der Tourismus sichere für fast 170 000 Menschen ortsgebundene Arbeitsplätze. Die Zahl der verfügbaren Arbeitskräfte gehe jedoch immer weiter zurück. dpa