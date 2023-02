Transporter kommt ab und überschlägt sich: Drei Tote

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

An der Grenze zwischen Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern ist es zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Toten gekommen. Die Ermittlungen laufen.

Valluhn - Bei einem schweren Verkehrsunfall an der Grenze zwischen Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sind drei Menschen ums Leben gekommen. In Valluhn (Ludwigslust-Parchim) kam ersten Erkenntnissen zufolge am Samstagnachmittag ein Kleintransporter mit fünf Insassen von der Straße ab und überschlug sich, wie die Polizei mitteilte. Das fahrzeug sei auf dem Dach zum Liegen gekommen.

Trotz Reanimationsmaßnahmen seien drei Menschen an der Unfallstelle gestorben. Zwei weitere wurden demnach mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht, darunter auch der 31-jährige Fahrer. Ein Alkohol- und Drogentest habe keine Ausfallerscheinungen ergeben.

Notarzt-, Rettungswagen, Feuerwehr und Polizei waren den Angaben zufolge im Einsatz. Die Dekra wurde zur Unfallaufnahme und Klärung des Unfallherganges hinzugezogen. Ermittlungen auch zur Herkunft der Verstorbenen liefen. Der Sachschaden wurde mit 20.000 Euro angegeben. Die Unfallstelle sei zeitweilig voll gesperrt gewesen. dpa