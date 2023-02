Transporter verliert Sarg auf Straße: Passanten packen an

Teilen

Ein Sarg liegt auf einer Straße. © --/Westküsten-News /dpa

Ein aus einem Transporter gefallener Sarg hat in Brunsbüttel für Aufsehen gesorgt. Nach seinen Kenntnissen sei der Holzsarg am Freitag von der Ladefläche des Fahrzeugs auf die Straße gerutscht, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Passanten halfen demnach, den Sarg wieder einzuladen, so dass der Transporter weiterfahren konnte. Es habe sich nicht um einen polizeilichen Vorgang gehandelt.

Brunsbüttel - Ein Zeuge habe das Ganze der Polizei im Nachgang zugetragen. Medien hatten berichtet.

Es handelte sich dem Sprecher zufolge um ein Überführungsfahrzeug eines rumänischen Bestattungsunternehmens. Dieses wollte vermutlich einen verstorbenen Rumänen zurück in seine Heimat bringen. Ein weiterer Polizeisprecher verwies auf Bilder in sozialen Netzwerken, die den Vorfall zeigen sollen. dpa