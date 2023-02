Trauergottesdienst für Opfer der tödlichen Zugattacke

Bundeskanzler Olaf Scholz (erste Reihe l-r, SPD) und Peter Tschentscher (SPD), Erster Bürgermeister von Hamburg und Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein nehmen am Trauergottesdienst teil. © Marcus Brandt/dpa-Pool/dpa/Archivbild

Hunderte Menschen sind am Sonntag zu einem ökumenischen Gottesdienst in Neumünster gekommen, um der Opfer der tödlichen Messerattacke in einem schleswig-holsteinischen Regionalzug zu gedenken. Zu der Zeremonie in der Vicelinkirche kamen am Nachmittag auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und zahlreiche weitere Landespolitiker.

Neumünster - Die bei dem Verbrechen Getöteten, eine 17-Jährige und ein 19 Jahre alter junger Mann, hatten in Neumünster die Berufsschule besucht.

Der Täter, ein 33-jähriger Palästinenser, sitzt wegen zweifachen Mordes und versuchten Totschlags in vier Fällen in Untersuchungshaft. Bei dem Messerangriff am 25. Januar waren insgesamt fünf Menschen verletzt worden, drei davon lebensgefährlich. dpa