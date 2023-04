Travemünde wartet auf Rückkehr des Delfins

Der Delfin hat am Wochenende für viel Aufsehen gesorgt. © Volker Gerstmann/TNN/dpa

Der Delfin, der am Wochenende im Seebad Travemünde für Aufsehen gesorgt hatte, hat offenbar die Trave verlassen. Am Morgen sei der Meeressäuger zunächst nicht mehr gesichtet worden, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei Travemünde am Montag. Es sei aber durchaus möglich, dass er noch mal zurückkomme, sagte er.

Travemünde - Am Wochenende war der Delfin immer wieder durch die Trave geschwommen und hatte die Zuschauer an den Ufern mit akrobatischen Sprüngen begeistert. Auf der Trave seien auch viele Boote unterwegs gewesen, die versucht hätten, dem Tier näher zu kommen, sagte der Sprecher. Nach Informationen des Institutes für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW) handelt es sich sehr wahrscheinlich um einen Delfin, der seit drei Jahren rund um das dänische Svendborg daheim ist. dpa