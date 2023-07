Trickdiebe erbeuten Schmuck und mehrere tausend Euro

Zwei unbekannte Diebe haben sich in Husum mit einem Trick Zugang zur Wohnung einer Seniorin verschafft und mehrere tausend Euro Bargeld sowie Schmuck gestohlen. Zunächst klingelte am Montagmittag ein Mann bei der Frau und erklärte über die Gegensprechanlage, einen Termin mit der Nachbarin zu haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die ältere Dame öffnete per Summer zunächst die Eingangstür und dann ihre Wohnungstür.

Husum - Der Unbekannte bat um Zettel und Stift, um seine Kontaktdaten für die Nachbarin aufzuschreiben. Gemeinsam gingen die Seniorin und der Mann in die Küche. Dort erklärte er, dass er wegen einer Handverletzung schlecht schreiben könne.

Als die Seniorin daraufhin die Notiz für ihn schrieb, muss sich den Angaben zufolge ein weiterer Mann in die Wohnung geschlichen und aus dem Schlafzimmer Geld und Schmuck entwendet haben. Nachdem der Unbekannte die Wohnung verlassen hatte, sah die Seniorin ihn mit einem anderen Mann weggehen. Den Diebstahl stellte sie am Nachmittag fest. dpa