Trotz Ausfälle: keine Kader Nachbesserungen

Braunschweigs Fabio Kaufmann (l) schießt auf das Tor gegen Kiels Marco Komenda. © Frank Molter/dpa

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel plant trotz der längeren Zwangspausen für seine Führungsspieler Lewis Holtby und Marco Komenda keine personellen Nachbesserungen. „Unser Kader ist so breit, alle Jungs, die reingeworfen wurden, haben uns überzeugt. Es steht außer Frage, dass wir mit dem vorhandenen Kader weiter machen“, sagte Coach Marcel Rapp am Donnerstag in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt.

Kiel - Holtby (Meniskusoperation) und Komenda (Sehnenriss an den Adduktoren) fallen nach Operationen vorerst aus, auch Stefan Thesker (im Aufbau nach Achillessehnenreizung) ist noch nicht fit.

Rapp freut sich dennoch „total“ auf das Spitzenspiel der KSV beim SC Paderborn. „Dass wir als Tabellenfünfter beim Spitzenreiter antreten sollte man nach vier Spieltagen nicht allzu hoch hängen. Aber ich denke schon, dass die Zuschauer ein gutes Spiel zweier Mannschaften sehen werden, die in guter Form sind“, meinte der 43-Jährige. Sein Team ist nach zwei Unentschieden und zuletzt zwei Siegen in der Liga allein noch unbesiegt - und Rapp hätte nichts dagegen, wenn dies auch am Samstag (13.00 Uhr/Sky) so bliebe. „Wir wollen den Rückenwind auch des letzten Spiels nach Paderborn mitnehmen“, meinte der Coach. dpa