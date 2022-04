TV-Triell zur Landtagswahl nun am 4. Mai

Daniel Günther (CDU,l-r), Monika Heinold (Bündnis 90/Die Grünen) und Thomas Losse-Müller (SPD). © Axel Heimken/dpa

Das wegen einer Corona-Infektion von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) abgesagte Triell der Spitzenkandidaten zur Landtagswahl im NDR-Fernsehen wird am 4. Mai nachgeholt. Günther, SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller und Grünen-Spitzenkandidatin Monika Heinold sollen am Mittwoch um 21.00 Uhr aufeinandertreffen, wie der NDR am Freitag mitteilte.

Kiel - Chefredakteur Andreas Cichowicz und Landespolitikchefin Julia Stein moderieren „NDR Info Wahl: Das Triell“ im Landtag in Kiel.

Ursprünglich war das Triell für den vergangenen Dienstag (26. April) geplant. Zunächst sollte Günther nach positiven Corona-Tests aus häuslicher Isolation zugeschaltet werden, krankheitsbedingt sagte der Regierungschef am Dienstag aber ab.

Gut eine Woche vor der Landtagswahl sahen jüngste Umfragen die CDU klar vorn. In einer am Freitag veröffentlichten Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF-„Politbarometer Extra“ kam die Union auf 38 Prozent, vor der SPD mit 19 Prozent und den Grünen mit 17 Prozent. Auf die FDP entfielen 7, auf die AfD 6 und auf den von der Fünf-Prozent-Hürde befreiten SSW, die Partei der dänischen und friesischen Minderheit, 5 Prozent.

Günther und die FDP haben sich für eine Neuauflage ihrer gemeinsamen Regierung mit den Grünen ausgesprochen. Von den Grünen gibt es eine solche Festlegung nicht. dpa