Über 7300 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

Ein Mitarbeiter hält ein Abstrichstäbchen für die Durchführung eines Corona-Tests in der Hand. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Die Corona-Zahlen in Schleswig-Holstein gehen weiter hoch. Am Montag registrierten die Behörden innerhalb eines Tages 7336 Neuansteckungen. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Infektionen - also die Zahl der innerhalb einer Woche bestätigten Fälle je 100.000 Menschen - kletterte auf 1341,5, wie aus den Daten der Landesmeldestelle hervorgeht (Stand 18.47 Uhr).

Kiel - Am Vortag lag dieser Wert bei 1316,5. Am Montag vor einer Woche hatte er um die 1000 gelegen. Im bundesweiten Durchschnitt betrug die Inzidenz laut Robert Koch-Institut (RKI) am Montag 1543.

Die Zahl der registrierten Neuinfektionen pro Tag erreichte in Schleswig-Holstein einen neuen Höchstwert, am vergangenen Donnerstag hatte sie aber schon einmal ähnlich hoch mit 7324 Fällen gelegen.

Im Zusammenhang mit dem Coronavirus liegen 474 Patienten in den Kliniken (Vortag: 427). 49 von ihnen werden auf einer Intensivstation behandelt und 23 dort beatmet. Die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Corona-Erkrankten je 100.000 Menschen binnen einer Woche lag am Montag den Angaben nach mit 4,19 leicht niedriger als zuvor (5,46).

Die Gesamtzahl der gemeldeten Corona-Toten in Schleswig-Holstein seit Beginn der Pandemie kletterte auf 2199 (+ 12).

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatte weiterhin Flensburg mit jetzt 2337,3 - gefolgt von den Kreisen Dithmarschen (2019,5) und Nordfriesland (1949,8). Am niedrigsten war die Inzidenz im Kreis Stormarn mit 972,3. dpa