Überfall auf Geldtransport: Polizei fasst drei Verdächtige

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Nach einem Überfall auf einen Mitarbeiter eines Geldtransports in Lübeck am 12. April sind drei Verdächtige in Hamburg gefasst worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Weitere Einzelheiten sollen am späten Nachmittag bei einer Pressekonferenz in Lübeck mitgeteilt werden.

Lübeck - Drei Männer hatten den Geldtransporter im Lübecker Stadtteil St.-Lorenz-Nord überfallen. In der Zentrale einer Bäckerei-Kette sollen die Maskierten dem Mitarbeiter der Transportfirma dessen geladene Schusswaffe abgenommen haben. Anschließend seien sie mit der Beute geflüchtet. Nach Polizeiangaben handelte es sich dabei um eine untere bis mittlere sechsstellige Summe Bargeld.

Nach dem Überfall hatte die Polizei eine großangelegte Fahndung nach einem weißen Kastenwagen einer Autovermietung gestartet, den die Männer genutzt haben sollen. Einen ersten Fluchtwagen hatten sie in Tatortnähe zurückgelassen. dpa