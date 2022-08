Umsetzung der Grundsteuerreform im Bundesschnitt

Teilen

Bei der Umsetzung der Grundsteuerreform bewegt sich Schleswig-Holstein nach Angaben des Finanzministeriums im Bundesdurchschnitt. Wie Staatssekretärin Silke Torp am Mittwoch in Kiel mitteilte, wurden seit dem Start der Erklärungsabgabe für Grundbesitz am 1. Juli bisher 111.087 Erklärungen abgegeben, davon 93.152 über das Internetportal Elster. Damit seien rund 7,2 Prozent aller im Land abzugebenden Erklärungen über Elster eingegangen - wie im Bundesdurchschnitt.

Kiel - „Das ist für uns ein solides Ergebnis“, sagte Torp.

Die Staatssekretärin gab zusätzliche Hilfsangebote für die Abgabe bekannt. Wo erforderlich, werde bedarfsgerecht nachgesteuert. Im Zuge der Reform müssen im Land laut Finanzministerium rund 1,3 Millionen Grundstücke neu bewertet werden. Die Erklärungen sind bis 31. Oktober fällig. Das Bundesverfassungsgericht hatte die bislang geltende Grundsteuer 2018 für verfassungswidrig erklärt und damit eine gesetzliche Neuregelung notwendig gemacht. dpa