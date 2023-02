Umstrittener Elfmeter: Kiel holt Punkt gegen Paderborn

Paderborns Florent Muslija (l-r) kämpft mit Kiels Philipp Sander um den Ball. © Gregor Fischer/dpa

Holstein Kiel gelingt durch einen umstrittenen Handelfmeter ein 1:1 gegen den SC Paderborn, gegen den die Norddeutschen in der Hinrunde noch eine desaströse Niederlage erlitten hatten.

Kiel - Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat im Heimspiel gegen den Aufstiegsanwärter SC Paderborn einen Punkt geholt. Die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp trennte sich am Samstag von den Nordrhein-Westfalen 1:1 (0:1). In der Hinrunde hatte Kiel mit dem 2:7 in Paderborn noch die höchste Niederlage seit dem Zweitliga-Aufstieg kassiert.

Maximilian Rohr brachte den SC Paderborn in der 31. Minute in Führung. Fabian Reese glich in der 66. Minute per Handelfmeter aus. Holstein bleibt zumindest vorerst auf dem siebten Tabellenplatz, könnte aber am Sonntag vom FC St. Pauli verdrängt werden. „Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir sind mit unserer Leistung zufrieden, aber unzufrieden mit dem Ergebnis, weil deutlich mehr drin gewesen wäre“, sagte Rapp

Der Trainer musste gegenüber dem 3:2-Auswärtssieg bei Eintracht Braunschweig mehrere Veränderungen an der Startelf vornehmen. In Kapitän Hauke Wahl und Marvin Schulz waren zwei Stammspieler gelbgesperrt, zudem war der Stürmer Holmbert Fridjonsson nicht einsatzfähig. Dafür rückten Jann-Fiete Arp, Lewis Holtby und Finn Porath in die Startaufstellung.

In der 14. Minute hatte Reese die erste Chance des Spiels, scheiterte aber am herausstürmenden Torwart Jannik Huth. Drei Minuten später ließ Steven Skrzybski eine ähnliche Gelegenheit ungenutzt. Paderborn war effektiver und verwertete gleich die erste richtige Torchance zum 1:0. Rohr traf aus kurzer Distanz per Kopf, nachdem Robert Leipertz den Ball vorgelegt hatte.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit vereitelte Holstein-Torwart Tim Schreiber eine gute Gelegenheit von Sirlord Conteh, der direkt vor seinem Tor auftauchte (53.). Holtby wiederum konnte die Gelegenheit zum Ausgleich nicht nutzen, als er nach einer tollen Vorlage von Porath frei vor dem gegnerischen Tor zum Abschluss kam.

In der 66. Minute bekam Kiel einen Handelfmeter zugesprochen, den Reese mit etwas Glück zum 1:1 verwertete. Die Elfmeter-Entscheidung gegen Marco Schuster, dem der Ball an die Hand gesprungen war, sorgte im Nachhinein für Gesprächsstoff. Paderborn-Trainer Lukas Kwasniok fand deutliche Worte in Richtung Schiedsrichter und Videoassistent: „Kiel hat sich das 1:1 verdient. Aber wir haben einen Elfmeter bekommen, da fällt mir ein Ei aus der Hose. Das war sehr überraschend, dass man sich das nicht anschaut. Da verstehe ich die Fußballwelt nicht.“ dpa