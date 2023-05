Unbekannter überfällt Bank in Itzehoe

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein Unbekannter hat am Mittwochmorgen eine Bank in Itzehoe (Kreis Steinburg) überfallen. Der Mann habe einen Bankmitarbeiter mit einem Messer bedroht und sei mit einer größeren Menge Bargeld in einem Stoffbeutel entkommen, sagte eine Polizeisprecherin. Die Fahndung der Polizei nach dem etwa 50-Jährigen laufe.