Unbekannter überfällt Spielhalle: Geringe Beute

Teilen

Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Ein bewaffneter Täter hat beim Überfall auf eine Spielhalle in Lübeck eine geringe Summe Bargeld erbeutet. Der dunkel gekleidete und maskierte Mann habe die 52 Jahre alte Spielhallenaufsicht mit einer Schusswaffe bedroht und die Herausgabe der Einnahmen gefordert, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Mit der Beute flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Lübeck - Die Angestellte, die bei dem Überfall am Donnerstagabend nicht verletzt wurde, rief die Polizei.

Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen konnte der mutmaßliche Räuber nach Polizeiangaben zunächst nicht gefasst werden. Der Tatverdächtige ist nach Polizeiangaben etwa 1,70 Meter groß und hat eine normale Statur. Er sei zur Tatzeit komplett dunkel bekleidet gewesen und habe eine Tasche bei sich gehabt. Die Ermittler suchen jetzt nach Zeugen, die am Donnerstagabend in der Nähe des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. dpa