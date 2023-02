Unbewohntes Haus in Lübeck abgebrannt: Keine Verletzten

Der Schriftzug 112 für die Notrufnummer steht auf einem Rettungswagen. © Jens Kalaene/dpa/Symbolbild

Ein Feuer hat in Lübeck ein leerstehendes Wohnhaus zerstört. Eine Passantin habe am Mittwochabend in einem Holzhaus auf einem Firmengelände einen Feuerschein bemerkt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Als die Einsatzkräfte in der Straße Zur Teerhofsinsel eingetroffen seien, habe das Haus bereits in voller Ausdehnung gebrannt, sagte eine Polizeisprecherin.

Lübeck - Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Das Wohnhaus ist aufgrund von Renovierungsarbeiten derzeit unbewohnt. Die Brandursache ist unbekannt. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. dpa