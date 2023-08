Bauarbeiten auf A1 und A20: Lange Staus im Rückreiseverkehr

Das nahende Ende der Hamburger Sommerferien macht sich auf den Autobahnen bemerkbar. Rund um die Hansestadt staut sich der Verkehr vor Baustellen. Bestimmte Arbeiten seien nur an warmen und trockenen Tagen machbar, erklärt die Autobahngesellschaft des Bundes.

Hamburg - Auf den Autobahnen in Hamburg und Schleswig-Holstein haben am Wochenende viele Urlauberinnen und Urlauber im Stau gestanden. Besonders stauträchtig war eine Baustelle auf der A1 zwischen dem Kreuz Hamburg-Ost und -Billstedt. Der Verkehr stockte am Sonntag in Richtung Bremen/Hannover bereits vor Stapelfeld (Kreis Stormarn) auf mindestens sieben Kilometern, wie es von der Verkehrsleitzentrale der Polizei hieß. Die Autobahn GmbH gab die Wartezeit am Mittag mit 60 Minuten an. In Gegenrichtung standen die Autos auf sechs Kilometern ab dem Dreieck Norderelbe, was eine zusätzliche Fahrzeit von 30 Minuten bedeutete.

Auch auf der A7, die dem überregionalen Verkehr als Ausweichroute empfohlen worden war, standen die Fahrzeuge vor dem Elbtunnel ab dem Dreieck Hamburg-Nordwest auf mindestens sieben Kilometern. Die A1 im Osten Hamburgs war am Wochenende wegen Asphaltarbeiten nur einspurig in Richtung Bremen/Hannover befahrbar. In Richtung Lübeck waren zwei Spuren frei. Ab Montag 5.00 Uhr sollten in beiden Richtungen wieder zwei Fahrstreifen zur Verfügung stehen. Normalerweise fließt der Verkehr auf der viel befahrenen Autobahn in beiden Richtungen über je drei Spuren.

Der A1-Abschnitt nahe den Wohngebieten in Hamburg-Öjendorf und Oststeinbek in Schleswig-Holstein bekommt einen neuen Belag aus Flüsterasphalt. Der sogenannte offenporige Asphalt kann nur bei warmem und trockenem Wetter eingebaut werden. Es laufe alles nach Plan, teilte eine Sprecherin der Autobahngesellschaft am Sonntag mit. Die Bauarbeiten gehen noch bis Mitte September. Auch an den kommenden drei Wochenenden soll es einspurige Verkehrsführungen geben.

Urlaubsrückkehrer aus Mecklenburg-Vorpommern brauchten am Wochenende auch Geduld auf der A20 vor einer Baustelle zwischen der Landesgrenze und Lübeck-Süd. In Richtung Rostock staute sich der Verkehr ebenfalls auf mehreren Kilometern. Wegen einer Fahrbahnerneuerung steht dem Verkehr dort bis kommenden Mittwoch nur ein Fahrstreifen je Richtung zur Verfügung.

Im Hamburger Stadtgebiet sorgten am Sonntag Straßensperrungen für das Fahrradrennen Cyclassics für zahlreiche Staus. Nach Angaben der Verkehrsleitzentrale stockte es auch auf dem Heidenkampsweg/B75 vor den Elbbrücken, der auch als Ausweichstrecke für A1-Nutzer galt.

Am Mittwoch gehen in Hamburg die Sommerferien zu Ende. Wer auf den letzten Drücker aus dem Dänemark-Urlaub zurückkehrt oder sich dahin auf den Weg macht, muss auf der A7 wegen Bauarbeiten bei Flensburg mehr Zeit einplanen. Ab Montag bis Ende September wird die Fahrbahn zwischen Ellund und Flensburg/Harrislee auf rund 3,5 Kilometern erneuert, wie es von der Autobahn GmbH hieß. Je Fahrtrichtung steht nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. dpa