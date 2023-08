Herrchen mit Axt bedroht: Kampfhund zerfleischt Arme von Vater und Sohn

Von: Marvin Köhnken

Ein Streit in Lauenburg (Schleswig-Holstein) endete in der Nacht auf Freitag (11. August) blutig. Ein Hund griff zwei Männer an. © Dominick Waldeck/Blaulicht-News

Ein Streit in Schleswig-Holstein endet in der Nacht auf Freitag (11. August) blutig. Zwei Männer werden von einem Terrier gebissen und schwer verletzt.

Lauenburg – Mindestens ein Schlaggegenstand, ein bissiger Hund und drei Männer im Streit – diese Gemengelage hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag für eine heikle Situation in Lauenburg geführt, die letztlich unter anderem die Polizei auf den Plan rief. Die drei Männer waren am Donnerstag, 10. August, gegen 23:20 Uhr am Graf-Bernhard-Ring in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) in einen Streit geraten.

Laut Angaben der Polizei traf ein Lauenburger mit seinem Hund auf einen 43 Jahre alten Mann, der offensichtlich einen Gegenstand mit sich führte. Der Mann soll dann unvermittelt einen Schlag gegen den Terrier ausgeführt und diesen zudem getreten haben. Anschließend entfernte sich dieser Aggressor in Richtung Murjahnstraße, um kurze Zeit später mit einem 19-jährigen Mann zurückzukehren. Dabei sollen sie einen weiteren Schlaggegenstand mit sich geführt haben.

Bisse gegen Angreifer in Lauenburg: Hund verteidigt sein Herrchen

Es kam erneut zu einem Streit zwischen den drei Männern, in dessen Verlauf es laut Angaben von Polizei-Sprecherin Sandra Kilian zu gegenseitigen körperlichen Attacken kam. Als die Situation zu eskalieren drohte, ließ der 22 Jahre alte Hundehalter seinen American Stafford Terrier auf die anderen beiden Lauenburger los. Der Hund beschützte sein Herrchen und biss den Kontrahenten in die Unterarme. Zwei Rettungswagen rückten an und versorgten die stark blutenden Wunden.

Der ältere Mann kam mit einem zerfleischten Arm und Bisswunden an der Nase ins Unfallkrankenhaus Boberg. Der jüngere kam mit deutlichen Bissspuren am Arm ebenfalls ins Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bei allen Beteiligten eine Blutprobe angeordnet, da wahrscheinlich auch Alkohol im Spiel war. Das Ergebnis stand am Freitagvormittag noch aus.

Zeugen gesucht nach Angriff mit Hund auf zwei Personen in Lauenburg

Warum der Streit ausbrach und derart eskalierte, war am Freitagvormittag noch unbekannt. Beide Parteien machten widersprüchliche Angaben gegenüber der Polizei, heißt es vonseiten der Beamten vor Ort. Der Hundeführer blieb bei dem Streit laut Angaben der Polizei augenscheinlich unverletzt.

Um die Hintergründe der Tat sowie das detaillierte Geschehen klären zu können, sucht die Polizei in Lauenburg nach Zeugen. Wer Hinweise in dieser Sache geben kann, wird daher von der Polizeisprecherin gebeten, sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 04153/3071-0 melden.