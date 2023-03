Uniklinikum schließt Corona-Testzentren in Kiel und Lübeck

Eine medizinische Mitarbeiterin hält in einem Corona-Testzentrum ein Abstrichstäbchen in der Hand. © Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein will seine Corona-Testzentren in Kiel und Lübeck am Sonntag letztmals öffnen. Grund ist die stark gesunkene Nachfrage nach Corona-Tests, teilte ein Sprecher am Freitag mit. Zudem seien keine erhöhten Infektionsaufkommen mehr feststellbar.

Kiel/Lübeck - Besuchende und Begleitpersonen von Patienten müssen in den Gebäuden des Klinikums aber weiterhin eine FFP2-Maske oder einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen. Patientinnen und -Patienten, die auf ärztliche Anordnung hin einen Corona-Test benötigen, werden künftig vor Ort in der jeweiligen Klinik getestet.

Das Uniklinikum hat in der Corona-Pandemie rund eine Millionen PCR- und Antigen-Schnelltests gemacht. In 60.000 Fällen war das Ergebnis positiv. Zuletzt hatten keine acht Menschen pro Tag die Testzentren aufgesucht. dpa