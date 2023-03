Unterricht in Ahrensburg ab Dienstag wieder nach Plan

Teilen

Nach einem Tag mit Distanzlernen und einem beweglichen Ferientag sollen die Schülerinnen und Schüler der Heimgartenschule in Ahrensburg im Kreis Stormarn am Dienstag wieder zum Normalbetrieb zurückkehren. Es gebe aktuell keinen Grund die Einrichtung geschlossen zu halten, sagte eine Sprecherin des Kieler Bildungsministeriums am Montag. Auch der Polizei lägen keine Erkenntnisse vor, die einen erneuten Unterrichtsausfall rechtfertigen würden, sagte eine Polizeisprecherin.

Ahrensburg - Am Freitag war an der Heimgartenschule Distanzunterricht erteilt worden, nachdem dort am Donnerstag Schmierereien mit Gewaltandrohungen gefunden worden waren.

Am Freitag hatten Einsatzkräfte von Bundes- und Landespolizei Gelände und Gebäude auf dem Schulgrundstück durchsucht. Gefährliche Gegenstände seien dabei nicht gefunden worden, sagte eine Polizeisprecherin. dpa