Urkundenfälscher mit falschem Führerschein erwischt

Die Bundespolizei hat bei einer Grenzkontrolle in Flensburg einen mit Haftbefehl gesuchten 34-jährigen Urkundenfälscher festgenommen. Bei der Durchsuchung am Samstag fanden die Beamten zudem einen gefälschten Führerschein bei dem Mann, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Da der 34-Jährige die Geldstrafe von knapp 1500 Euro nicht zahlen konnte, muss er nun für 75 Tage ins Gefängnis.

Flensburg - Der Mann saß in einem Bus der aus Dänemark kam und in Flensburg von der Bundespolizei kontrolliert wurde. dpa