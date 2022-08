Urteil erwartet in Prozess um Unfalltod von 16-Jähriger

Teilen

Eine Statue der Justitia steht unter freiem Himmel. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Im Prozess um den Unfalltod einer 16-Jährigen in einem Linienbus will das Amtsgericht in Bad Segeberg heute sein Urteil sprechen. Angeklagt ist ein 22 Jahre alter Autofahrer. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, den Unfall auf der Bundesstraße 432 zwischen Leezen und Bad Segeberg im Oktober 2020 verursacht zu haben. Er soll betrunken hinter dem Steuer gesessen haben.

Bad Segeberg - Mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde sei er auf gerader Strecke von der Fahrbahn abgekommen. Sein Wagen sei mit einem Baum kollidiert, dann durch die Luft geschleudert und mit dem Heck in den Linienbus gekracht. Die 16-Jährige saß in dem Bus und starb unmittelbar an ihren massiven Kopfverletzungen. Auch weitere Fahrgäste wurden verletzt. Der 22-Jährige sei vom Unfallort geflohen und habe sich erst einen Tag später über einen Anwalt bei der Polizei gemeldet.

Vor der Urteilsverkündung sollen Staatsanwaltschaft und Verteidigung ihre Plädoyers halten. Weil der Angeklagte zum Unfallzeitpunkt Heranwachsender war, findet der Prozess vor einem Jugendschöffengericht statt. dpa