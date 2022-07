Urteil erwartet: Mann soll Frau fast getötet haben

Im Prozess um einen heimtückischen Mordversuch aus niedrigen Beweggründen und gefährlicher Körperverletzung gegen einen 37-Jährigen will das Kieler Landgericht am Dienstag (14.00 Uhr) das Urteil verkünden. Laut Anklage soll der Mann seiner Ex-Partnerin Mitte Dezember 2021 vor deren Wohnung in Norderstedt aufgelauert und mit einem Messer auf sie eingestochen zu haben.

Kiel - Die Frau wurde lebensgefährlich verletzt und drohte zu verbluten.

Die Staatsanwaltschaft forderte, den Angeklagten wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu acht Jahren Freiheitsstrafe zu verurteilen. Außerdem soll die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet werden. Die Verteidigung ging von gefährlicher Körperverletzung aus und stellte keinen konkreten Antrag zur Höhe der Strafe. Die Nebenklagevertretung schloss sich zwar den Ausführungen der Staatsanwaltschaft an, stellte aber ebenfalls keinen konkreten Strafantrag. dpa