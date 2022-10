Urteil im Prozess gegen Ex-Polizeigewerkschafter erwartet

Der ehemalige Polizeigewerkschafter Thomas Nommensen. © Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Im Prozess um Geheimnisverrat gegen den ehemaligen Polizeigewerkschafter Thomas Nommensen soll heute vor dem Landgericht Lübeck das Urteil gesprochen werden. Die Staatsanwaltschaft forderte wegen Verrats von Dienstgeheimnissen eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten auf Bewährung. Der Verteidiger plädierte auf eine Gesamtstrafe von maximal 180 Tagessätzen wegen Verrats von Privatgeheimnissen.

Lübeck - Nommensen wird vorgeworfen, in 16 Fällen Polizeiinterna an einen befreundeten Journalisten durchgestochen zu haben. Er hat diese Vorwürfe im Prozess gestanden. Nommensen ist derzeit vom Dienst suspendiert.

Bei den Informationen ging es laut Anklage unter anderem um einen Polizeieinsatz an Weihnachten 2018 im Lübecker Gefängnis und um Daten zu Straftaten in der Landesunterkunft für Flüchtlinge in Boostedt für den Zeitraum Dezember 2018 bis Februar 2019. Zudem soll er drei als Verschlusssache eingestufte Kapitel des sogenannten Buß-Berichts weitergegeben haben. Ex-Innenminister Klaus Buß (SPD) hatte vor Jahren als Sonderermittler medial erhobene Vorwürfe gegen die Polizei in Bezug auf frühere Ermittlungen gegen Rocker untersucht. Es ging um Vorwürfe der Aktenmanipulation und Unterdrückung von Beweismitteln sowie Mobbing gegen Ermittler. dpa