Van Hintum neue Bundestrainerin im Beach-Volleyball

Aachens Trainerin Saskia van Hintum reagiert nach der Niederlage des Teams. © Matthias Rietschel/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Die Niederländerin Saskia van Hintum ist neue Bundestrainerin im Beach-Volleyball. Wie der Deutsche Volleyball-Verband am Mittwoch bekannt gab, wird sich die 52-Jährige am Bundesstützpunkt in Hamburg um das Nationalteam Paul Henning/Sven Winter sowie das Perspektivteam Sarah Schulz/Anna-Lena Grüne kümmern.

Hamburg - Van Hintum, die lange für den niederländischen Verband im Beach-Volleyball arbeitete, war unter anderem 2018 Co-Trainerin des deutschen Volleyball-Nationalteams der Frauen, zwischen 2016 und 2020 für den Bundesligisten Ladies in Black Aachen verantwortlich und trainierte die Frauen-Nationalmannschaft der Schweiz. Als Spielerin war sie in den 1990er-Jahren unter anderem für den damaligen Volleyball-Club CJD Berlin tätig. dpa