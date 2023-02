Verbände mit Forderungskatalog zur Flüchtlingspolitik

Vor dem Flüchtlingsgipfel von Bund, Ländern und Kommunen an diesem Donnerstag haben Hilfsorganisationen aus Schleswig-Holstein der Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden einen Forderungskatalog unterbreitet. Der Flüchtlingsgipfel sei eine Gelegenheit, „eingedenk offenkundiger zuwanderungspolitischer Bedarfslagen zu Augenmaß und flüchtlingspolitischer Vernunft zurückzukehren“, heißt es in einem am Dienstag veröffentlichten Offenen Brief.

Kiel - „Denn wir brauchen Zuwanderung. Wir schaffen das. Wir haben Platz.“

Landesregierung und Kommunalverbände sollten für eine „nachhaltige, vom Prinzip der Gleichbehandlung und von Empathie gegenüber den Schutzsuchenden gekennzeichnete Aufnahme- und Integrationspolitik“ eintreten. Deutschland sei ein Einwanderungsland, aber Geflüchtete müssten monatelang auf Behördentermine und -bescheide warten.

Konkret schlagen die Organisationen unter anderem vor, Visavergaben für Verfolgte aus Afghanistan, dem Iran und der Türkei zu erleichtern, die Visaerteilung beim Familiennachzug zu beschleunigen sowie für Erdbebenopfer aus der Türkei und Syrien Angehörigen-Aufnahmeprogramme aufzulegen statt nur kurzfristige Besuchsmöglichkeiten zu gewähren. Landesaufnahmeprogramme für Frauen aus Afghanistan, ein Türkei-Abschiebungsstopp, Asyl für alle Deserteure, ein Abschiebungsschutz für Familien, Kranke und Traumatisierte sowie eine Abschaffung der Abschiebungshaft stehen ebenfalls auf der Liste.

Unterzeichner des Offenen Briefs sind der Antidiskriminierungsverband, der Flüchtlingsrat, der Vormundschaftsverein für unbegleitete minderjährige Geflüchtete lifeline, die Seebrücke sowie die Zentrale Bildungs- und Beratungsstelle für Migrantinnen und Migranten in Schleswig-Holstein. dpa