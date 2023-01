Verdacht auf versuchte Erpressung: 55-Jähriger in U-Haft

Teilen

Eine Hand hält Handschellen vor einen Streifenwagen der Polizei. © David Inderlied/dpa/Illustration

Die Polizei hat in Barsbüttel einen 55 Jahre alten mutmaßlichen Erpresser festgenommen. Der Tatverdächtige soll versucht haben, von einem 70 Jahre alten Mann unter Androhung körperlicher Gewalt Geld zu erpressen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Hintergrund seien Streitigkeiten im Zusammenhang mit einem Immobiliengeschäft gewesen, sagte eine Polizeisprecherin am Montag.

Ratzeburg - Zu Details der Festnahme und zur Höhe des geforderten Geldbetrages machten die Ermittler keine Angaben.

Nach bisherigen Erkenntnissen sei das Opfer bereits Anfang Dezember 2022 von zwei unbekannten maskierten Männern in seinem Haus körperlich angegriffen und verletzt worden, sagte die Polizeisprecherin. Anfang Januar soll dann der Gläubiger selbst bei dem 70-Jährigen erschienen sein und ihn zur Zahlung eines sechsstelligen Betrages aufgefordert haben. Dabei sei ein Termin zur Geldübergabe vereinbart worden, sagte die Sprecherin.

Als der 55-Jährige dann am 17. Januar bei dem 55-Jährigen erschien, erwarteten ihn bereits zwei Polizeibeamte, die ihn festnahmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde gegen den Beschuldigten Haftbefehl erlassen. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. dpa