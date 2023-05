Verdacht des sexuellen Missbrauchs von Kindern: Ermittlungen

Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Die Polizei hat einen 53-Jährigen vorübergehend festgenommen, der Kinder in einem Hallenbad in Ahrensburg im Kreis Stormarn sexuell missbraucht haben soll. Der Mann soll mehrere Kinder an ihren Körpern berührt haben, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Ahrensburg - Die betroffenen Kinder im Alter zwischen fünf und zehn Jahren hatten am Sonnabend berichtet, der Mann habe sie angesprochen und sie dabei berührt. Sie hatten sich zusammen mit mehreren Erwachsenen im Warmwasserbecken des Bades aufgehalten. Der Vater eines der Kinder und der Schwimmmeister verständigten die Polizei, die den 53-jährigen Mann aus Hamburg vorläufig festnahm.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Es hätten keine Haftgründe vorgelegen, sagte eine Polizeisprecherin. Gegen den 53-Jährigen wird jetzt wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern ermittelt. dpa