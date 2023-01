Verdächtiger von Brokstedt am Nachmittag vor dem Haftrichter

Der Schriftzug „Amtsgericht“ ist über der Pforte des Amtsgerichts Itzehoe zu sehen. © Gregor Fischer/dpa

Der 33 Jahre alte Mann, der in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg zwei Menschen getötet und mehrere verletzt haben soll, wird voraussichtlich noch am Donnerstag einem Haftrichter in Itzehoe vorgeführt. Der Beschuldigte befinde sich nicht mehr in ärztlicher Behandlung, sondern im Gewahrsam der Polizei, teilte die Polizei mit.

Brokstedt - Die Hintergründe der Tat seien weiterhin unbekannt. Der 33-Jährige befand sich den Angaben zufolge wegen einer Körperverletzung bis vor kurzem in einer Hamburger Justizvollzugsanstalt. Zuletzt sei der staatenlose Palästinenser ohne festen Wohnsitz gewesen. dpa