Verein Seglerhaus siegt: Heimsieg auf dem Wannsee

Die zehnte Segel-Bundesliga-Saison ist auf die Zielgerade eingebogen. Bei der vorletzten Regatta standen am Sonntag drei Berliner Clubs bei ihrem Heimspiel auf dem Podium: Der Verein Seglerhaus am Wannsee siegte vor der Seglervereinigung 1903 und dem gastgebenden Berliner Yacht-Club. Die Rekordmeister vom Norddeutschen Regatta Verein in Hamburg wurden diesmal nur Neunte, führen die Erstliga-Tabelle aber nach einem bislang imposanten Segeljahr weiter mit 23 Punkten souverän an.

Die Tabellen-Zweiten vom Segel- und Motorboot Club Überlingen patzten in der Hauptstadt mit Platz 18. Sie können die Hanseaten beim Finale Mitte Oktober auf dem Bodensee bei elf Punkten Rückstand auf den NRV zwar theoretisch noch einholen. Dafür müssten sie ein Top-Ergebnis auf ihrem Heimatrevier einfahren und der NRV seinerseits patzen. Die Erstligisten von der Alster segeln nach Meisterschaften im Premierenjahr 2013, 2014, 2017, 2018 und 2020 ihrem sechsten Titel entgegen. dpa