Verfassungsgericht: Eilanträge zu Fraktionsgrößen abgewiesen

Ein Mikrofon steht in einem Saal eines Gerichts. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

FDP und SSW sind mit einem Eilantrag gegen die neue Mindestgröße von Fraktionen in kommunalen Vertretungen vor dem Landesverfassungsgericht endgültig gescheitert. Das Gericht lehnte auch den Widerspruch der Fraktionen ab, wie ein Gerichtssprecher am Freitag mitteilte. Das Urteil sei den Beteiligten am Freitag zugestellt worden.

Schleswig - Eine Entscheidung im Normenkontrollverfahren gegen die vom Landtag verabschiedete Reform kommunaler Vorschriften steht noch aus. Ein konkreter Zeitpunkt dafür ist den Angaben zufolge nicht absehbar.

Ende März hatte der Landtag gegen heftige Oppositionskritik mit schwarz-grüner Mehrheit die Kommunalreform beschlossen. Damit wurde die Mindestgröße von Fraktionen in Gemeindevertretungen und Kreistagen mit 31 oder mehr Mitgliedern von zwei auf drei Mitglieder erhöht. Die kleineren Parteien fürchten Demokratieabbau.

Nach Angaben des Gerichts bestanden die befürchteten Nachteile für fraktionslose Vertreterinnen und Vertreter bereits bei der vorherigen Mindestgröße für Fraktionen. „Die Neuregelung sorgt nur dafür, dass es in gewissem Umfang mehr fraktionslose Abgeordnete geben kann.“ Die Anhebung der Fraktionsmindestgröße schaffe keine weitergehenden Vorteile für Fraktionen. Zudem schränke sie die Rechte der einzelnen (fraktionslosen) Vertretungsmitglieder nicht ein. Ihr Stimmgewicht in der jeweiligen Vertretung werde nicht vermindert. dpa