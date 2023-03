Verkehr im Norden läuft nach Warnstreiktag wieder

"Warnstreik" steht auf einem Transparent. © Paul Zinken/dpa/Symbolbild

24 Stunden lang dauerte der Warnstreiktag von EVG und Verdi im Verkehrssektor. Flüge und Züge fielen aus. Am Dienstag rollte der Verkehr wieder an.

Hamburg - Nach dem 24-Stunden-Warnstreik der Gewerkschaften Verdi und EVG ist der Verkehr im Norden am Dienstagmorgen wieder ins Rollen gekommen. So hat es am Hamburger Flughafen am frühen Dienstagmorgen wieder erste Abflüge gegeben. Mit etwas Verspätung starteten um kurz nach 6.00 Uhr die ersten Flüge etwa nach Thessaloniki, Frankfurt und München, wie der Airport auf seinen Internetseiten anzeigte. Am Montag waren wegen des Warnstreiks in Hamburg sämtliche Abflüge und mehr als die Hälfte aller vorgesehenen Landungen abgesagt worden.

Auch der Bahnbetrieb im Norden ist am Tag nach dem Warnstreik planmäßig angelaufen, wie ein Bahnsprecher mitteilte. „Im Fernverkehr fallen in den Morgenstunden lediglich noch einzelne, wenige Fahrten aus. Diese sind in den Auskunftsmedien ersichtlich.“ Der Regional- und S-Bahn-Verkehr lief demnach am Morgen ohne streikbedingte Ausfälle. Im Schienengüterverkehr wurden den Angaben zufolge schon seit Montagabend die ersten Güterzüge aus dem Rückstau in den Rangierbahnhöfen wieder angefahren.

Ebenfalls um 6.00 Uhr wollten die Lotsenversetzer im Hamburger Hafen ihre Arbeit wieder aufnehmen, sodass wieder Lotsen an Bord der Schiffe gelangen können. Auch der Nord-Ostsee-Kanal sollte wieder geöffnet werden. Am Montag mussten besonders Hamburg-Pendler aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen die Verkehrsmittel wechseln. Denn die Bahn hatte nicht nur den Fern-, sondern auch den Regionalverkehr weitgehend eingestellt.

Die Gewerkschaften Verdi und EVG hatten für Montag gemeinsam zu einem ganztägigen bundesweiten Warnstreik im Verkehrssektor aufgerufen. Betroffen waren neben der Eisenbahn und dem Luftverkehr auch der öffentliche Nahverkehr in mehreren Bundesländern sowie der Schiffsverkehr. dpa