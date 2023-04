Vertrag mit Generalintendantin des Landestheaters verlängert

Generalintendantin und Geschäftsführerin Ute Lemm soll über 2025 hinaus am Schleswig-Holsteinischen Landestheater und Sinfonieorchester bleiben. Die Gesellschafterversammlung habe Ende März einstimmig beschlossen, den Vertrag mit Lemm bis 2030 zu verlängern, teilte das Landestheater am Donnerstag mit. Die gebürtige Schwerinerin trat ihr Amt im August 2020 inmitten der Corona-Pandemie an.

Rendsburg - Sie war zuvor in verschiedenen leitenden Positionen am Theater Erfurt und dem Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin tätig. dpa