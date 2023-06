VfB Lübeck holt zum 17. Mal den Schleswig-Holstein-Pokal

Teilen

Lübecks Trainer Lukas Pfeiffer klatscht an der Seitenlinie. © Michael Schwartz/dpa

Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck hat zum 17. Mal in seiner Vereins-Geschichte den schleswig-holsteinischen Fußballpokal gewonnen und sich für den DFB-Pokal qualifiziert. Die Hanseaten gewannen am Samstag das Endspiel gegen den gastgebenden Regionalligisten SC Weiche Flensburg 08 mit 2:1 (0:0) und sind jetzt alleiniger Rekordsieger des Wettbewerbs. Zuvor hatte sie sich die Bestmarke mit dem 16-maligen Titelträger Holstein Kiel geteilt.

Flensburg - Torben Rehfeldt (55. Minute) hatte die Flensburger in Führung gebracht. Der favorisierte Titelverteidiger aus Lübeck tat sich lange schwer. Erst in der 84. Minute gelang Morten Rüdiger der Ausgleich. In der Nachspielzeit sorgte der Finne Kimmo Hovi (90.+4) für den glücklichen Sieg der Mannschaft von Trainer Lukas Pfeiffer.

Für die erste Runde hoffen die Lübecker nun auf einen ähnlichen attraktiven Gegner wie im vergangenen Jahr. Damals hatte der VfB den FC Hansa Rostock zugelost bekommen und verlor gegen den Zweitligisten nur knapp mit 0:1. dpa