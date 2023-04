Viel Arbeit für Schleswig-Holsteins Staatsanwälte

Akten liegen vor einem Prozess in einem Landgericht auf dem Tisch. © Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Komplexe Ermittlungen und enorme Arbeitsbelastungen fordern die Staatsanwaltschaften in Schleswig-Holstein. Sorge bereitet den Ermittlern unter anderem weiterhin die Kinderpornografie.

Schleswig - Viel zu tun für die Ermittlungsbehörden im Norden: Die Zahl der Ermittlungsverfahren bei den Staatsanwaltschaften in Schleswig-Holstein ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Insgesamt seien bei den Staatsanwaltschaften 319.353 Ermittlungsverfahren registriert worden, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Georg-Friedrich Güntge am Dienstag bei der Vorstellung des Jahresberichts der Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig. Dies sei eine Zunahme um fast 40.000 Verfahren oder knapp 14 Prozent gegenüber dem Corona-Jahr 2021. Die Zahl der Ermittlungsverfahren bewegt sich demnach auf dem höchsten Niveau seit mehr als zehn Jahren.

Die Arbeitsbelastung bei den Staatsanwaltschaften, die er bereits im vergangenen Jahr beklagt habe, sei nicht geringer geworden, sondern mehr, sagte Güntge. „Wir arbeiten am Limit.“ Dennoch habe es durchaus große Erfolge in der Abarbeitung der Verfahren gegeben. Trotz der hohen Eingangszahlen sei es in mehr als 244 000 Fällen gelungen, Verfahren gegen Beschuldigte abzuschließen. Und dies auch zügig, wie Güntge sagte: 70 Prozent der Verfahren seien in drei Monaten erledigt gewesen. „Trotz der hohen Arbeitsbelastung wird alles getan im Land, um dem Beschleunigungsgebot in Strafsachen und der Genugtuungsfunktion der Opfer Genüge zu tun.“

Die Arbeitsbelastung der Staatsanwaltschaften wird den Angaben zufolge zusätzlich gesteigert durch die in vielen Bereichen erforderliche Auswertung riesiger Datenmengen. Hinzu kommt die in allen Bereichen zunehmende Vielschichtigkeit der Sachverhalte angesichts des Tatmittels „Internet“ sowie der oftmals bundesweit oder gar international agierenden Täter und Tätergruppen.

Die Anzahl der Gewaltdelikte, die 2021 so niedrig war, wie seit fast 20 Jahren nicht mehr, ist 2022 um gut 13 Prozent auf rund 23.000 angestiegen. Von einem Trend der Zunahme von Gewaltdelikten könne für Schleswig-Holstein aber nicht gesprochen werden. Im Vergleich zu den Jahren vor der Corona-Pandemie 2018 und 2019 gebe es einen leichten Rückgang an Gewaltdelikten. Insbesondere bei den Tötungsdelikten wie Mord, Totschlag sowie deren Versuchen sind die Zahlen mit 156 deutlich unter denen Zahlen von 2022 (214), 2020 (230) und 2019 (245). Nichtsdestotrotz sei die Gewaltkriminalität etwas, was nicht aus dem Blick verloren werden dürfe. Hier liege ein Fokus der Staatsanwaltschaften im Land.

Signifikant zugenommen haben 2022 zum wiederholten Mal die bekannt gewordener Fälle im Bereich Kinderpornografie auf gut 3600 Fälle nach rund 2400 Fällen im Jahr 2021 und 1430 Fällen im Jahr 2020. Eine Trendumkehr zeichnet sich den Angaben zufolge nicht ab. Ein Grund für den Anstieg sein weiterhin die permanent zunehmende Übermittlung von Erkenntnissen über strafrechtlich relevante Sachverhalte durch ausländische, insbesondere US-amerikanische Institutionen. Hinzu kommt, dass entsprechendes Bildmaterial immer schneller und zunehmend unkomplizierter über das Internet, aber auch Gruppen in Messenger-Diensten verbreitet werden kann.

Die Zahl der Korruptionsverfahren ist im vergangenen Jahr leicht von 117 im Jahr 2021 auf 122 gestiegen. Die Zahl der Beschuldigten erhöhte sich von 164 auf 169. Dies lasse aber keinen Trend erkennen, sagte die Leiterin der Zentralen Stelle Korruption der Generalstaatsanwaltschaft, Silke Füssinger. Ihren Angaben zufolge ist Schleswig-Holstein bei der Korruptionsbekämpfung gut aufgestellt. dpa