Viele Karten für Schleswig-Holstein Musik Festival verkauft

Kurz vor dem Abschluss hat das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) eine positive Bilanz seiner 37. Spielzeit gezogen. Für 203 Konzerte und Veranstaltungen seien 165.000 der 201.000 zur Verfügung stehenden Karten verkauft worden, teilte das Festival am Freitag mit. Das entspreche einer Auslastung von 84 Prozent. „Wir freuen uns riesig über diesen unglaublichen Erfolg, von dem wir noch vor wenigen Monaten nicht zu träumen gewagt hätten“, sagte Festivalintendant Christian Kuhnt.

Lübeck - Das SHMF geht am Sonnabend mit einer Aufführung von George Gershwins Oper „Porgy and Bess“ in Kiel zu Ende.

Von den 203 Konzerten waren den Angaben zufolge 144 ausverkauft. Damit bewegt sich das Festival weitgehend auf dem Niveau des Vorjahres. Damals waren 114 von 203 Konzerten ausverkauft, die Gesamtauslastung hatte etwa 89 Prozent betragen. Der Saison 2023 blicke er optimistisch entgegen, sagte Kuhnt.

Das Festivalprogramm des kommenden Jahres soll am 23. Februar 2023 veröffentlicht werden. Dann soll auch bekannt gegeben werden, was nach der Komponisten-Retrospektive kommt, die in diesem Jahr zu Ende gegangen ist. Deren letzte Ausgabe war dem in Hamburg geborenen Johannes Brahms gewidmet. Kuhnt hatte bereits angekündigt, dass es eine Nachfolgereihe geben werden. dpa