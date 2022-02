Virtuelles „Haus der Landesgeschichte“: Kritik an Plänen

Teilen

Die Pläne für ein rein virtuelles „Haus der Landesgeschichte“ in Schleswig-Holstein stoßen auf Kritik. „Geschichte zum Anfassen ist in Schleswig-Holstein nicht erwünscht“, erklärte am Donnerstag der Vorsitzende der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, Thomas Steensen. Es sei enttäuschend, dass es das seit Jahren diskutierte „Haus“ nun allein in virtueller Form geben soll.

Kiel - Die Inbetriebnahme ist für 2024 geplant. Als Gesamtkosten sind gut 1,4 Millionen Euro veranschlagt. Mit dem Vorhaben befasste sich am Donnerstag auch der Bildungsausschuss des Landtags.

Steensen verwies auf die realen Bestände der Landesbibliothek. „Sicher wird ein virtuelles Haus der Geschichte mehr als ein buntes Pixie-Buch im Internet, doch bringen vor allem Authentizität, Materialität und der Zauber des realen Objektes Geschichte zum Leben.“ Die spannende und einmalige Geschichte Schleswig-Holsteins dürfe nicht für kleines Geld nur im Netz geparkt werden. dpa