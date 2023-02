Volker Zack verkörpert bei Karl-May-Spielen Sam Hawkens

Für die neue Saison der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg stehen mit Volker Zack und Dustin Semmelrogge die ersten Schauspieler fest. Zack (52) übernimmt in dem Stück „Winnetou I – Blutsbrüder“ die Rolle des skurrilen Westmanns Sam Hawkens, wie die Karl-May-Spiele am Mittwoch ankündigten. Semmelrogge (42) spiele den Gangster Rattler. Premiere ist am 24.

Bad Segeberg - Juni. Bis zum 3. September stehen insgesamt 72 Vorstellungen auf dem Spielplan. dpa