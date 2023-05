Volle Straßen, Strände und Eisdielen im Norden und Nordosten

Fahrzeuge stehen auf einer Autobahn im Stau. © Mia Bucher/dpa/Symbolbild

Warme Luft aus dem Südwesten hat dem Norden das erste warme Sommer-Wochenende beschert. Am Sonntag stieg das Thermometer auf 24 bis 26 Grad. Nicht nur wegen des Rückreiseverkehrs nach dem langen Wochenende war es auf vielen Straßen voll.

Hamburg/Stralsund - Tagesausflügler und Urlauber haben am Sonntag auf den Straßen im Norden und Nordosten zum Teil viel Geduld aufbringen müssen. In Hamburg endeten am Sonntag die Schulferien, zudem nutzten viele Ausflügler das lange Himmelfahrtswochenende und das schöne Wetter für einen Ausflug an die Küsten. Dementsprechend gut besetzt und gefüllt waren am Sonntag die Strände, Cafés und Eisdielen.

So habe es etwa auf dem Weg von Rügen nach Stralsund bereits den ganzen Tag zähfließenden Verkehr gegeben, sagte eine Sprecherin des zuständigen Polizeipräsidiums Neubrandenburg am späten Mittag. Der ADAC Staumelder zeigte am Mittag zudem zum Teil kilometerlange Staus unter anderem auf der A14 rund um Schwerin und auf der A19 bei Wittstock/Dosse an.

Auch auf den Autobahnen rund um Hamburg kam es nach Angaben der Verkehrsleitstelle Hamburg zu Verzögerungen und stockendem Verkehr. Unter anderem eine Baustelle auf der A1 sorgte zum Teil für lange Staus. Zudem hatte die große Parade der Hamburg Harley Days in der Stadt einige Straßen für die Zeit der Ausfahrt für bis zu 45 Minuten blockiert.

Am Nachmittag entspannte sich die Situation rund um Hamburg langsam, wie ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale der Polizei am Sonntag sagte. „Den Peak haben wir erreicht. Es flaut jetzt langsam ab. Wir hatten viele Liegenbleiber heute.“

In Schleswig-Holstein staute es sich am Sonntagmittag laut ADAC Staumelder unter anderem auf der A1 von Fehmarn nach Lübeck auf mehreren Abschnitten. Zudem brauchten Autofahrer auf der A7 zwischen Hamburg und Flensburg an einigen Stellen viel Geduld.

Am Montag sollte es mit dem warmen Wetter noch einmal weiter gehen. Rund um Hamburg und im südlichen Mecklenburg-Vorpommern sollte es dem Deutschen Wetterdienst zufolge bei Sonne und Wolken erneut zwischen 25 und 27 Grad warm werden. An den Küsten und in Schleswig-Holstein erwarteten die Experten 19 bis 22 Grad. dpa