Vollsperrungen und Bauarbeiten auf A7 bei Hamburg geplant

Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift „Gesperrt“. © David Young/dpa/Symbolbild

Mehrere Baustellen auf der Autobahn 7 werden den Verkehr in den kommenden Monaten auf der Strecke Hamburg-Hannover behindern. Für das Wochenende 24. bis 27. März plant die Bundes-Projektgesellschaft Deges eine Vollsperrung der Autobahn. An der Anschlussstelle Hamburg-Othmarschen soll die Brücke der Behringstraße abgerissen werden, wie Deges-Bereichsleiter Bernd Rothe am Dienstag sagte.

Hamburg - Das Bauwerk muss dem Lärmschutztunnel Altona weichen, der die Anwohner nördlich des Elbtunnels auf gut zwei Kilometern vor Verkehrsgeräuschen auf der künftig achtspurigen Autobahn schützen soll.

Einen Monat später soll die A7 ein weiteres Mal voll gesperrt werden. Für den 28. April bis 1. Mai sind den Angaben zufolge die Abschlussarbeiten zur Fertigstellung der neuen Rampe südlich des Elbtunnels geplant. Die Autobahn zwischen Hamburg-Hausbruch und Othmarschen wird an dem Wochenende nicht befahrbar sein.

Rund 30 Kilometer weiter südlich beginnt bereits im Februar eine Grundinstandsetzung des Autobahnabschnitts zwischen Thieshope und Garlstorf. Die Bauarbeiten werden sich nach Angaben der Autobahn-Gesellschaft Nord bis Ende der 2020er Jahre hinziehen. dpa