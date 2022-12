Von Brücke abgeseilt - Angeklagte wegen Nötigung vor Gericht

Umweltaktivisten seilen sich bei Schleswig an einer Brücke über der Autobahn 7 (A7) ab. © Benjamin Nolte/dpa/Archiv

Vier Umweltaktivisten, die sich vor gut zwei Jahren von einer Autobahnbrücke bei Schleswig abgeseilt haben, müssen sich seit Mittwoch vor dem dortigen Amtsgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Nötigung vor, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Die Angeklagten im Alter zwischen 25 und 36 Jahren wollten mit ihrer Aktion auf die aus ihrer Sicht erforderliche Verkehrswende aufmerksam machen.

Schleswig - Die Autobahn musste wegen der Aktion in beide Richtungen für rund dreieinhalb Stunden gesperrt werden. Die Aktivisten hatten sich von der Brücke in Hüsby abgeseilt und dort in vier bis fünf Metern Höhe über der A7 ausgeharrt.

Zu dem Prozess kam es, weil die Umweltschützer vom Gericht verhängte Strafbefehle nicht akzeptieren wollten. Eigentlich war nur ein Verhandlungstag angesetzt worden. Der Prozess zog sich am Mittwoch aber in die Länge, weil es diverse Anträge und Beanstandungen gab. Nun soll die Verhandlung am 21. Dezember fortgesetzt werden. dpa