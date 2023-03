Von Montag an Regelbetrieb auf Bahnstrecke Lübeck-Kiel

Ein doppelstöckiger Regionalzug der Deutschen Bahn (DB) fährt durch einen Bahnhof. © Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild

Vom nächsten Montag an sollen die Züge im Regionalverkehr zwischen Kiel und Lübeck wieder im Regelbetrieb unterwegs sein. Dies kündigte Betreiber Erixx Holstein am Mittwoch an. Mit den Einschränkungen im abendlichen Zugverkehr an Werktagen werde damit Schluss sein. Auf der Strecke der RB76 zwischen Kiel-Hauptbahnhof und Kiel-Oppendorf sollen allerdings zunächst bis 2.

Lübeck/Kiel - April weiterhin Busse fahren.

Das Bahnunternehmen hatte den Betrieb der Linien im Dezember 2022 von der Deutschen Bahn übernommen. Von Anfang an kam es zu zahlreichen Zugausfällen, so dass Erixx auf einen eingeschränkten Ersatzfahrplan umstellte. Grund waren fehlende Zugführer und Erkrankungen.

„Wir haben alles drangesetzt, die Schwierigkeiten zu beheben, und sind froh, dass wir nun endlich den Regelfahrplan einhalten können“, erklärte Geschäftsführer Nicolai Volkmann am Mittwoch. Nun werde es zwischen Kiel und Lübeck auch in den Abendstunden wieder ein sehr dichtes Fahrtenangebot geben. dpa