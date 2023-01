Von Sonntag an moderne Busse zwischen Lübeck und Fehmarn

Im Schienenersatzverkehr zwischen Lübeck und Fehmarn setzt das Verkehrsunternehmen Autokraft von Sonntag an moderne Doppelstockbusse ein. Die fünf neuen Fahrzeuge ersetzten während der Bauzeit der Fehmarnbelt-Hinterlandanbindung die Züge zwischen Lübeck und Puttgarden nördlich von Neustadt, wie das Verkehrsunternehmen Nah.SH am Freitag mitteilte. Die neuen Doppelstockbusse sollen den Angaben zufolge die Interimsfahrzeuge ablösen, die seit dem Start des Schienenersatzverkehrs am 31.

Fehmarn - August 2022 auf der Strecke verkehren.

Die neuen Busse sind hell- und dunkelblau lackiert und tragen an den Seiten den Schriftzug „Expressbus X85 Lübeck-Fehmarn“. Der Schienenersatzverkehr bedeute eine Einschränkung für die Fahrgäste vor allem in Richtung Fehmarn, sagte Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen am Freitag. Deshalb habe man sich bemüht, einen Ersatz zu schaffen, der einen besonderen Fahrkomfort biete. Dazu gehöre auch, dass die Busse stündlich und damit häufiger als die Züge führen, sagte der Minister. „Die zuverlässige Anbindung von Fehmarn ist mir wichtig“, sagte er. dpa