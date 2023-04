Vor Joshua-Duell: Kadiru siegt durch technischen K.o.

Der deutsche Meister Peter Kadiru kommt für einen Boxkampf in den Ring. © Gregor Fischer/dpa/Archivbild

Die Hamburger Schwergewichtshoffnung Peter Kadiru hat seinen nächsten Kampf nach der ersten Niederlage als Profiboxer gewonnen. Vor dem Hauptduell am Samstagabend von Ex-Weltmeister Anthony Joshua besiegte der 25 Jahre alte Deutsche den überforderten Alen Lauriolle in der O2-Arena in London durch technischen K.o. nach der ersten von sechs angesetzten Runden.

London - Der Jugend-Olympiasieger von 2014 rang seinen Kontrahenten durch mehrere Körpertreffer nieder.

„Ich hatte mich ein paar Tage vorher auf den Gegner eingestellt und habe schon gesehen, wie er boxt. Ich habe gesehen, zum Kopf hin kann er wirklich viel einstecken, aber die Schläge auf den Körper mag er nicht“, sagte Kadiru beim Streamingdienst DAZN zu seiner Taktik.

Kadiru unterstützte Boxstar Joshua, der am Abend den US-Amerikaner Jermaine Franklin herausforderte, in den vergangenen Wochen als Sparringspartner. Kadiru gewann bisher 15 von 16 Profikämpfen, davon acht durch K.o. Im November hatte er gegen den Argentinier Marcos Aumada durch K.o. verloren und seine erste Profi-Niederlage kassiert. dpa